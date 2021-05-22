Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:30

Европарламент в четверг, 20 мая, принял резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, задержанных во время карабахского конфликта 2020 года и после него. «За» проголосовали 607 депутатов, «против» - 27, еще 54 воздержались. Темпы производства благоглупостей Европарламентом воистину стахановские. Не успели они расчесать себе «геноцид армян», как подоспело новое творение евросидельцев, адресованное, на этот раз, Баку. Тема схожая – страдания армян, но на этот раз – «томящихся в азербайджанских застенках».

В принятой резолюции прекрасно всё. Мастерство политического цинизма не просто торчит – оно, буквально, прёт из каждого предложения. Вчитайтесь: «Депутаты Европарламента также выражают серьезную озабоченность в связи с заслуживающими доверия сообщениями, согласно которым Азербайджан удерживает и подвергает пыткам армянских военнопленных и других пленных в унижающих достоинство условиях с момента окончания активных боевых действий». Примечательно, что источники этих сообщений не указываются. Впрочем, в этом нет необходимости. По данной теме специализируются одно агентство – «Армянское сарафанное радио». Их компетентность в распространении фейков не вызывает сомнений. Это у нормальных людей их называют лгунами, провокаторами и фейкомётами, а для евросидельцев они – вполне рукопожатные и приличные люди, которым можно и на слово, не подкреплённое никакими доказательствами, достаточно будет и «ара, мамой клянусь, да». Европарламентарии даже не задают себе вопрос о том, какие могут быть пленные после окончания войны. Нет таких пленных, есть группа диверсантов, вина которых сейчас устанавливается следствием. Такие детали Брюсселю без надобности. Будучи слеп и глух к преступлениям Армении в отношении мирного населения Азербайджана – что в Первой Карабахской, что и во Второй – он становится просто истеричен, когда речь заходит о лицах армянской национальности.

А где истерика – там потеря адекватности. Цитирую: «Европарламент потребовал от Баку воздерживаться от произвольного задержания людей в будущем». Простите, это как? Это что предлагается – в случае обнаружения диверсантов или террористов на территории Азербайджана их не задерживать и в плен не брать? Вот это поворот! Вот это евросидельцы договорились! Но если вы думаете, что на этом политическая клоунада пробила дно – то вы заблуждаетесь. Поскольку «депутаты Европарламента потребовали также закрытия так называемого Парка военных трофеев в Баку, где выставлены, в частности личные вещи армянских солдат. Существование парка способствует сохранению вражды и мешает установлению доверия между странами», - говорится в сообщениях информационных агентств. Исходя из этой логики, в Европе должны быть закрыты все музеи, где хранятся хоть какие-то экспонаты, связанные с военными действиями. Поскольку французам крайне неприятны доспехи их рыцарей в британских музеях, захваченные англичанами в ходе Столетней войны. А уж как всю Европу трясёт от враждебности в отношении скандинавских музеев, посвящённых эпохе викингов, когда лихие норманны ураганили от Британии до Испании и Италии – и представить себе страшно. До сих пор никакого доверия не установили между собой, не так ли? И музеи наполеоновских войн тоже надо все закрыть, чтобы уж два раза к одному и тому же вопросу не возвращаться.