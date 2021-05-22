Пользователи активно публикует в Сети кадры со скоплениями насекомых в разных районах США.

Как сообщает NBC News, наибольшая активность наблюдается в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия, однако в ближайшее время в большинстве регионов Восточного побережья страны начнет расти температура воздуха, поэтому там также ожидают рост количества крылатых насекомых.

По словам экспертов, ситуация уникальна потому, что цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.