США атаковали миллиарды цикад видео
Жители нескольких американских штатов выразили беспокойство из-за нашествия периодических цикад.
Пользователи активно публикует в Сети кадры со скоплениями насекомых в разных районах США.
Meanwhile, here's the explosion of cicadas in Princeton, NJ... https://t.co/QPZkiQHB3x pic.twitter.com/l4LX998PU4— Danny Y. Huang (@danny_y_huang) May 23, 2021
Как сообщает NBC News, наибольшая активность наблюдается в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия, однако в ближайшее время в большинстве регионов Восточного побережья страны начнет расти температура воздуха, поэтому там также ожидают рост количества крылатых насекомых.
По словам экспертов, ситуация уникальна потому, что цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.