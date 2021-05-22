Азербайджанская гимнастка стала призером Всемирных соревнований в Баку Впервые в истории; обновлено 14:30
Групповая команда Азербайджана (Марьям Топчубашова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова, Фидан Ибрагимова и Айлин Алиева) заняла 5-е место в финале возрастной категории 12-14 лет.
В активе нашей команды 17,875 балла. Призовые места заняли Россия, Болгария и Венгрия.
* * * 12:48
Сегодня на Всемирных соревнованиях по спортивной аэробике среди возрастных групп в Баку, который считается неофициальным чемпионатом мира, проходят финалы.
Уже завершился индивидуальный финал среди спортсменок в возрастной категории 12-14 лет. Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашева с результатом 19 баллов стала бронзовым призером.
Первые два места заняли российские спортсменки Елизавета Руднева и Лейсан Купершмит.
Стоит отметить, что это первая медаль Азербайджана в истории Всемирных соревнований по спортивной аэробике среди возрастных групп, которые проводятся в девятый раз.
У Азербайджана будет сегодня еще два финала – среди троек и групп в категории 12-14 лет.