Министерство национальной обороны Турции безвозмездно передало Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 10 специально обученных собак-миноискателей, передает haqqin.az со ссылкой на МЧС.

Для доставки собак в Азербайджан, а также для расширения своих знаний и навыков в соответствующей сфере 10 инструкторов-кинологов Кинологического батальона Службы спасения особого риска МЧС в настоящее время участвуют в учебных курсах, организованных в братской стране.

Учебные курсы, которые начались 8 марта 2021 года, организованы Бакинским атташе по Вооруженным силам Генерального штаба Министерства национальной обороны Турецкой Республики в Бурсе. Во время курсов сотрудники проводят тренинги по обнаружению мин и разминированию с собаками, подаренными Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.