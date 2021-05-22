Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами усилится, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает, что 24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами – до 20-23 м/с.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшеронском полуострове ожидается ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

24 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, умеренный западный ветер в некоторых районах может усилиться.

Температура воздуха составит ночью +18...+23°C, днем +30...+35°C, в горах ночью +12...+17°C, днем +21...+26°C.