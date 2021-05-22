Тело Таира Салахова доставлено в Баку

Тело Таира Салахова из Берлина доставлено в Баку, в мечети Тезе Пир пройдет мусульманский обряд омовения. Об этом сказала Trend сестра всемирно известного художника, создатель и директор первого в мире Музея миниатюрных книг, председатель правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова.

По ее словам, завтра состоятся похороны на первой Аллее почетного захоронения, точное время пока неизвестно.