Новая и непривычная реальность: лидер-государство Азербайджан новая геополитика

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Азербайджан окончательно утвердился в качестве лидера Закавказья. И данное положение было достигнуто Баку отнюдь не одним лишь путем наращивания военной мощи. Противники Азербайджана этого так и не поняли, не сумев правильно оценить потенциал Баку.

Читая весь негатив, который после победоносной Второй Карабахской обрушился на Баку, поневоле приходишь к мысли, что есть в нём нечто большее, чем недовольство и настороженность появлением нового лидера в Закавказье, перекраивающего привычные схемы сдержек и противовесов в регионе. Формирующего новое геоэкономическое пространство. На равных разговаривающего с традиционными внешними игроками в регионе.

Азербайджан утвердил себя, как государство-лидер нового мирового движения

И возникает ощущение, что злятся зачастую не на Баку, а на то, что аналитики и стратеги Азербайджан откровенно прохлопали. Недооценили. Проигнорировали его потенциал и сделали здесь ставку не на тех. За что сейчас и приходится платить утратой влияния и лихорадочно обновлять свою внешнюю политику здесь, менять устоявшиеся подходы.

«Нация торговцев помидорами и арбузами», как пренебрежительно отзывались об азербайджанцах, внезапно для остальных оказалась нацией чрезвычайно деятельной и способной создать Государство, а не его имитацию, как это произошло со многими «постсоветскими республиками», существующими исключительно за счёт поддержки извне.

Пока другие маялись метаниями в поисках некоей «великой национальной идеи», шарахаясь при этом из крайности в крайность, Азербайджан стремительно сформировал свое национальное сознание, многое в котором было сконцентрировано вокруг идеи возвращения Карабаха. И этого казалось достаточно, чтобы появилась Цель, объединившая вокруг себя людей самых разных национальностей.

Азербайджан стремительно сформировал свое национальное сознание, многое в котором было сконцентрировано вокруг идеи возвращения Карабаха

Дальше – больше. Из поля зрения аналитиков фактически выпала та титаническая работа по государственному строительству, которую Баку вёл на протяжении трёх десятилетий. Руководство страны не проело деньги, полученные в эпоху нефтедолларового бума. Они пошли на создание благоприятного инвестиционного климата, на модернизацию инфраструктуры и на улучшение условий жизни в Азербайджане.

В кратчайшие сроки страна обучила и воспитала один из лучших офицерских корпусов на постсоветском пространстве. Параллельно с этим Баку более двух десятилетий не просто закупал хорошее оружие, но и учился его грамотному применению и, что принципиально важно, развивал собственные мощности оборонно-промышленного комплекса.

Вторая Карабахская по своим политическим и военным последствиям стала кульминацией этих титанических усилий руководства и народа. Ведь помимо побед на поле боя возникла ситуация, когда Запад может только сотрясать воздух и делать громкие заявления без практических последствий. Транснациональный и национальный капитал на Западе этим последствиям в виде санкции против «разжигателя войны» Ильхама Алиева реализоваться не даст.

На протяжении десятилетий алиевское государство формировало одну из мощнейших армий региона

Им зажжен красный свет. Поскольку западный капитал за три десятилетия чётко усвоил: Азербайджан – надежный партнер, с которым можно заработать деньги. Очень хорошие деньги. В итоге, публично говоря одно, политики Запада активно демонстрируют, что совсем не против того, чтобы признать Баку в качестве регионального лидера.

Что открывает для Азербайджана не просто окно – ворота возможностей. Баку занимает новое место в международных экономических отношениях. Развернутое строительство на завоеванных территория Карабаха уже обеспечило многомиллионными контрактами одних только строительных подрядчиков – в перспективе это отличная возможность для западного крупного капитала.

Азербайджан становится новым фактором в геополитике, тем самым резко повышая у внешних игроков заинтересованность в партнёрских отношениях. Вывод прост: Азербайджан как партнёр крайне комфортен для сильных мира сего. И в ряде вопросов может не только говорить с ними на равных, но и выставлять собственные требования, продиктованные национальными интересами.

Эта новая и непривычная для многих реальность, которая возникла вследствие недооценки Азербайджана. Причитать по этому поводу смысла нет. А вот сживаться с ней и находить свой интерес – самое время.