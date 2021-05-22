Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:59

Азербайджан окончательно утвердился в качестве лидера Закавказья. И данное положение было достигнуто Баку отнюдь не одним лишь путем наращивания военной мощи. Противники Азербайджана этого так и не поняли, не сумев правильно оценить потенциал Баку. Читая весь негатив, который после победоносной Второй Карабахской обрушился на Баку, поневоле приходишь к мысли, что есть в нём нечто большее, чем недовольство и настороженность появлением нового лидера в Закавказье, перекраивающего привычные схемы сдержек и противовесов в регионе. Формирующего новое геоэкономическое пространство. На равных разговаривающего с традиционными внешними игроками в регионе.

И возникает ощущение, что злятся зачастую не на Баку, а на то, что аналитики и стратеги Азербайджан откровенно прохлопали. Недооценили. Проигнорировали его потенциал и сделали здесь ставку не на тех. За что сейчас и приходится платить утратой влияния и лихорадочно обновлять свою внешнюю политику здесь, менять устоявшиеся подходы. «Нация торговцев помидорами и арбузами», как пренебрежительно отзывались об азербайджанцах, внезапно для остальных оказалась нацией чрезвычайно деятельной и способной создать Государство, а не его имитацию, как это произошло со многими «постсоветскими республиками», существующими исключительно за счёт поддержки извне. Пока другие маялись метаниями в поисках некоей «великой национальной идеи», шарахаясь при этом из крайности в крайность, Азербайджан стремительно сформировал свое национальное сознание, многое в котором было сконцентрировано вокруг идеи возвращения Карабаха. И этого казалось достаточно, чтобы появилась Цель, объединившая вокруг себя людей самых разных национальностей.

Дальше – больше. Из поля зрения аналитиков фактически выпала та титаническая работа по государственному строительству, которую Баку вёл на протяжении трёх десятилетий. Руководство страны не проело деньги, полученные в эпоху нефтедолларового бума. Они пошли на создание благоприятного инвестиционного климата, на модернизацию инфраструктуры и на улучшение условий жизни в Азербайджане. В кратчайшие сроки страна обучила и воспитала один из лучших офицерских корпусов на постсоветском пространстве. Параллельно с этим Баку более двух десятилетий не просто закупал хорошее оружие, но и учился его грамотному применению и, что принципиально важно, развивал собственные мощности оборонно-промышленного комплекса. Вторая Карабахская по своим политическим и военным последствиям стала кульминацией этих титанических усилий руководства и народа. Ведь помимо побед на поле боя возникла ситуация, когда Запад может только сотрясать воздух и делать громкие заявления без практических последствий. Транснациональный и национальный капитал на Западе этим последствиям в виде санкции против «разжигателя войны» Ильхама Алиева реализоваться не даст.