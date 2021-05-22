Иран опровергает утверждение армян о 160 армянских военнослужащих на своей территории

Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ.

Иранский сайт Parstoday.com опубликовал заявление посольства Ирана в Ереване о слухах, циркулирующих в армянских СМИ об удержании 160 армянских военнослужащих в Иране. В заявлении отмечается:

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона представила предусловия для их возвращения».

Напомним, что ряд армянских СМИ распространяют информацию о том, что 160 армянских солдат пересекли иранскую границу во время 44-дневной войны.