Кремль объяснил слова Путина о готовности "выбить зубы"

Россия хочет дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть именно дружбой, а не менторством, не диктатом, не обманами и не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда обещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на что-то, ей принадлежащее. "Но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - добавил Песков.

На заседании оргкомитета "Победа" 20 мая Путин напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только России, и пообещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.