Оппозиция в Армении призвала отменить выборы из-за ситуации в Зангезуре

Лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, заявил, что досрочные выборы в парламент Армении, запланированные на 20 июня, могут быть отменены. Об этом политик заявил на съезде своей партии, пишут армянские СМИ.

По словам Марукяна, он не исключает, что если напряженность на азербайджано-армянской границе в Зангезуре (Сюнике) усугубится, то досрочные выборы в Национальное собрание Армении будут отменены.

«Знайте, что ситуация в этом плане (на границе – ред.) очень сложная, и если ситуация усугубится, я не исключаю, что выборы не состоятся», - заявил Марукян.

Также Марукян подчеркнул, что в армянском обществе царит ненависть.

«Страна разделена, наше общество полно ненависти друг к другу. Эта ненависть пропагандируется давно, мы говорили об этом. К сожалению, нынешний избирательный процесс вновь идет по пути пропаганды ненависти, разделительных линий и противостояний», - заявил он.