В России педофил надругался над двумя маленькими девочками на стадионе школы

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает СУСК РФ по региону, передает РИА Новости.

По версии следствия, днем в пятницу 59-летний мужчина, находясь на территории стадиона одной из школ Нальчика, заметил игравших там девочек 2012 и 2014 года рождения.

"С целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, мужчина, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек", - говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.