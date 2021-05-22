Кремль о выборе места встречи Путина и Байдена

Выбор конкретного места для проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является скорее техническим решением, главное - сам факт встречи. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин". По его словам, такая беседа лидеров важна, чтобы вывести отношения двух стран из нынешнего печального положения.

Как считает Песков, "выбор города — это скорее техническое решение". "Главное - факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о возможном месте проведения саммита. Он добавил, что сейчас встреча обсуждается. "Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином Энтони Блинкеном, и президент будет принимать решение, - отметил Песков. - И как только он это сделает, мы проинформируем общественность".

Вопросы стратегической стабильности являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях, отметил Песков.

Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и международные вопросы.

В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча "семерки" на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.

Отметим, что ранее бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называли Азербайджан, Чехию, Исландию и Словению.