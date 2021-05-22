В соревновании по быстрым шахматам под названием FTX Crypto Cup вновь примут участие азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

Сегодня стартует шестой шахматный онлайн-турнир из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Сегодня Теймур сыграет с американцем Хикару Накамурой, иранцем Алирезой Фирузджей, представляющим ФИДЕ, россиянином Петром Свидлером, еще одним американским шахматистом Фабиано Каруаной и армянином Левоном Ароняном, отказавшимся от Армении и переехавшим в США.

Интересно, что соперниками Шахрияра Мамедъярова в первый игровой день будут те же Накамура, Фирузджа, Свидлер и Каруана. А в 1-м туре Шахрияр встретится с Магнусом Карлсеном.

Всего на предварительной стадии 16 шахматистов сыграют друг с другом в один круг. Квалификация завершится 25 мая. По итогам 15 туров восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф.

Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Призовой фонд – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель турнира, помимо призовых, получит право играть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, что Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.