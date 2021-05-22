Виктория Панфилова, автор haqqin.az 19:50

В древнем китайском городе Сиань прошла вторая встреча в новом формате «Китай + Центральная Азия». В прошлом году из-за пандемии заседание состоялось в режиме онлайн-конференции. В нынешнем, несмотря на действующие ограничения, министры иностранных дел встретились лицом к лицу. Цель нового формата – продвижение взаимовыгодного сотрудничества в новых условиях и совместное противодействие глобальным вызовам в защиту общих интересов. Для ее достижения были созданы совместные механизмы и разработан план на ближайшие 30 лет. Как отметил министр иностранных дел Китая Ван И, сегодня стороны стоят на новой исторической отправной точке и в следующие 30 лет им предстоит искать новые пути к построению единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Альтернатива американскому С5+1 Новый формат сотрудничества «Китай + Центральная Азия» - еще одна из форм влияния Китая в Центральной Азии. Пекин довольно часто инициирует создание различных моделей сотрудничества и новые финансовые институты, такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Фонд Шелкового пути, «Пояс и путь», Сообщество единой судьбы и др. Нынешний формат напоминает американский «C5+1» (пять стран Центральной Азии + США). Правда, такой же формат используют Евросоюз, Россия и Япония. «Китайское влияние в Центральной Азии в условиях ужесточенного противостояния Пекина и Вашингтона, по всем вопросам будет использоваться против США. Точно также как американское влияние будет использоваться против Китая. Именно поэтому позиция Китая в странах Центральной Азии будет не менее существенным аргументом, чем позиция Москвы», - сказал haqqin.az профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВЭШ Андрей Казанцев. Таким образом, Китай добивается сразу нескольких целей: не допустить усиления влияния в Центральной Азии США, особенно в свете вывода своих войск из Афганистана. Не допустить создания в регионе какой-либо антикитайской коалиции с участием внерегиональных игроков. А также намерен контролировать сближение стран региона и возможную консолидацию их позиций, в том числе по отношению к Китаю. Безопасность региона Министр иностранных дел Китая Ван И изложил на встрече позицию Пекина по ситуации в Афганистане и получил заверение в поддержке от центральноазиатских коллег. Ван И отметил, что в Пекине убеждены, что «иностранные войска должны быть выведены из Афганистана упорядоченным и ответственным образом, чтобы предотвратить поспешные действия, которые негативно повлияют и серьезно помешают процессу установления мира и примирения в Афганистане». Другими словами, китайцев вполне устраивало присутствие США и НАТО в Афганистане. Главное, чтобы сохранялся статус-кво, считает писатель, китаевед Юрий Тавровский. «В противном случае есть вероятность того, что исламские радикалы начнут влиять на ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Но об этом Пекин никогда не скажет открыто», – отметил Тавровский.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, Китай таким образом сообщил, что не совсем согласен с тем, что США слишком спешно выводят своих военных. «Американское присутствие в Афганистане китайскую сторону устраивало. Поскольку сама китайская сторона не готова к тому, чтобы использовать инструменты военно-политического характера для стабилизации в Афганистане, так и в других странах региона. Относительная стабильность, которую обеспечивали американские солдаты, устраивала Пекин, даже несмотря на то, что США препятствовали реализации китайских проектов через Афганистан», - сказал haqqin.az Александр Князев. В СМИ появляются сообщения о том, что Китай уже в ближайшее время попытается ввести своих военнослужащих в Афганистан. Однако, как считает Александр Князев, введение войск Китая в Афганистан – это то, чего хотели бы американцы. Они были бы рады, если Китай, а также Россия и страны Центральной Азии ввязли бы в Афганистане в очередной конфликт. Это не только переложило бы ответственность с американцев на китайцев и центральноазиатов, но и нивелировало бы тот негативный осадок, который остается на США после вывода войск из страны с незавершенным конфликтом, фактически с невыполненной миссией, которую они на себя брали. В этом случае, они бы перевели всю ответственность на те страны, которые рискнули вмешаться в ситуацию в Афганистане.

Но причем Центральная Азия? Дело в том, что полностью уходить из региона США не спешат и рассматривают страны Центральной Азии как новый плацдарм для размещения своих войск. Об этом на днях сообщил со ссылкой на свои источники Wall Street Journal. При этом формального запроса властям республик пока не сделано. В качестве плацдарма рассматриваются две страны – Таджикистан и Узбекистан. Как уточняет американское издание, размещение военных баз в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане. Однако мощное военное присутствие России в регионе, растущее влияние Китая, их напряженные отношения с США усложняют планы американских военных. При этом Узбекистан уже дал понять, что не горит желанием видеть на своей территории американских военных, напомнив, что военная доктрина республики не предусматривает размещения иностранных войск на территории страны. В Таджикистане расквартирована крупнейшая в регионе российская военная 201-я база, которая зажгла американцам красный свет. На слухи о размещении американских военных в Центральной Азии отреагировали в Кремле, командировав министра обороны Сергея Шойгу в Душанбе и Ташкент, а также пригласив президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву. Как сообщается, в ходе встречи президентов Рахмона и Путина обсуждалась проблематика, связанная с афганским кризисом. Можно предположить, что и тема возможного перемещения объектов американской военной инфраструктуры из Афганистана в Центральную Азию также не была обойдена вниманием. В Пекине считают, чтобы не случилось неожиданностей, Узбекистану, Таджикистану и другим соседним странам Афганистана необходимо своевременно координировать свои позиции, говорить единым голосом и полностью поддерживать внутриафганский мирный процесс в преодолении трудностей и продвижении вперед.