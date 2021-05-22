Владимир Решетов, спецкор 20:32

Тема дронов или беспилотников, как не раз сообщал haqqin.az, стала в последнее вемя актуальной, как никогда ранее. И не только в военной сфере. Ширится применение этих летательных аппаратов в мирной жизни. Польская фирма Dronehub совершила революцию на рынке дронов: здесь создают станции причаливания беспилотных устройств, благодаря которым дроны сами могут подзаряжать свои батареи в ходе работы. И не только. Технологические решения фирмы смогут поддерживать спасательные службы во всей Европе, и совсем скоро Dronehub выйдет на рынок курьерских услуг. Основатель компании — украинец Вадим Мельник, который стал лицом кампании «Вместе в сети, вместе с Польшей» фонда «Наш выбор» в Facebook.

Сам основатель рассказывает в интервью Business Insider: - Мы начинали как фирма Cervi Robotics, и занимались, как видно из названия, робототехникой. В 2020 году прошли ребрендинг, изменив специализацию и полностью перейдя на системы дронов. Сейчас можем сказать, что являемся ведущей европейской фирмой, создающей комплексные решения этого типа. Они складываются из трех элементов — дрона, причальной станции и авторской программатуры на базе искусственного интеллекта. Все начиналось как старт-ап, с самого начла деятельности и до сих пор фирма развивается, что переносится также на разрастание ее структуры. Главный офис и часть производства находится в Авиационной Долине в Яшёнке под Жешувом, на юго-востоке Польши. В феврале был открыт офис в Варшаве, а сейчас фирма работает над экспансией за границу — планируется открытие бюро фирмы в Лондоне и Сингапуре, рассказывает Вадим Мельник. Эти офисы, по его словам, позволят эффективнее бороться за британский и азиатский рынки. В чем же состоит ведущая роль и в какой области? Мельник говорит о том, что его фирма предлагает дроновые решения для промышленности при выполнении работ, связанных с мониторингом, инспекцией и измерениями. - Наша система дронов используется также в службах правопорядка и спасательных структурах. Кроме этого, мы развиваем также проект dron-delivery, то есть доставки с помощью дронов. Целью наших систем является оптимизация многих процессов, которые обычно выполняются человеком или целыми группами работников. Мы хорошо знаем, что измерительные работы, мониторинг или инспекция занимают много времени, трудозатратны, подвержены человеческим ошибкам и нередко связаны с угрозой для здоровья или даже для жизни. В то же время достаточно одного дрона, который автономным способом — самостоятельно, без вмешательства человека выполнит ту же самую работу значительно быстрее, безопасней и точнее. Например, сфотографирует, соберет и обработает данные, даже из труднодоступных мест. Например, там, где есть так называемая критичная промышленная инфраструктура, которая находится на большой высоте. Благодаря нашей причальной станции, выполняющей для дрона роль ангара и места подзарядки и соответствующего программного обеспечения, на всех этапах своей миссии дрон действует самостоятельно, без участия человека. Как утверждает Вадим, его фирма - первая в мире и единственная в Европе, которая производит причальные станции, которые в состоянии автоматически поменять разряженные батареи в дроне, что позволяет устройству осуществлять миссии в режиме нон-стоп. Кроме того, фирма Dronehub – единственный в мире производитель дронов, который имеет в своем арсенале одновременно и предложение по системе мониторинга, инспекции и измерениям, грузоперевозкам, а также и мобильную наземную инфраструктуру. Благодаря автономным решениям, фирма минимизирует необходимость участия человека в операциях с дронами.

- Наша система cargo - это инновационный продукт, реализующий доставки грузов весом до 5 килограммов с использованием системы дронов. Решение состоит в автономной работе, обеспечиваемой наземной инфраструктурой для дронов, которая служит как логистическая база благодаря программированию IT, она же контролирует работу дрона с помощью алгоритмов автономного управления, поясняет В.Мельник. - Кроме этого, причальная станция оснащена механизмом замены или подзарядки батареи, модулем cargo для выдачи посылок и системой IT, координирующей весь процесс доставки. Это - что касается технической стороны вопроса. А если говорить о функциональности, то наша система предназначена для перевозки посылок в городском пространстве. Это решение будет альтернативой традиционному дорожному транспорту — дроны идеальны для всех ситуаций, где приоритетом является время. Одна из ключевых областей применения, по мнению талантливого создателя дронов, является медицинская сфера. Особенно, как альтернатива скорой помощи, которые спасает здоровье или жизнь, однако часто теряет время в городском траффике (пробки, нехватка мест для парковки, затрудненный подъезд к месту). А ведь каждая минута — это жизнь пациента. Система, созданная украинцем и его коллегами, поляками может быть использована для выполнения задач при внезапных происшествиях — авариях, стихийных бедствиях. Ну и конечно, при плановых мероприятиях — например, для перевозки материалов или медицинского оборудования между медучреждениями. Дроны могут служить даже для доставки дефибриллятора. В случае автоаварий и возникновения затора на трассе дроны могут передавать изображение с места столкновения, на основе которого можно принимать решение о количестве спасателей, медмашин или медоборудования, необходимых для отправки. Дроны помогут и в случае необходимости быстрой доставки крови необходимой группы из одной больницы в другую. Преимущество системы, созданной в Польше, является полная автоматизация процесса транспортировки грузов. Все его этапы — от загрузки, подготовки дрона к полету, уточнения погодных условий и разгрузки, координируются системой IT. А она работает по принципу 24/7, то есть круглосуточно и без выходных. Причем в любых атмосферных условиях, независимо от времени суток, дня недели, и без участия человеческого фактора. Помимо этого революционного решения фирма Dronehub, ставшая ведущей среди авиационных фирм в Европе, которые создают так называемую городскую воздушную мобильность, - Urban Air Mobility – в европейском воздушном пространстве. Этот проект под названием Uspace4UAM поддерживается Single European Sky ATM Research (SESAR), который координирует и направляет все научно-прогрессивные действия в ЕС в сфере управления воздушным движением. Роль Dronehub в международном проекте — это выполнение 160 полетов дронов на территории Жешува, где находится база Dronehub, и тестирование их системы. Среди заданий для испытания — это транспортировка дефибриллятора, наблюдение с высоты птичьего полета мест столкновений на дороге или аварий, передача фотоснимка полиции или пожарной службе, а также создание ортофотокарты и фотограмметрии для городских служб.