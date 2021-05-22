Французы организовали «налет столетия» на Амстердам наш обзор
Полицейские во всем мире гордятся успешными операциями по поимке преступников. Еще большую гордость вызывает у стражей порядка возвращение украденных ценностей, будь то картина великого мастера или же большого количества золотых украшений или бриллиантов.
Шеф полиции в столице Нидерландов Амстердаме сообщил, что его подчиненным в результате блестящей операции удалось обнаружить все ценности, украденные в результате «налёта столетия» и оцененные на сумму 50 миллионов евро.
«Добыча полностью возвращена», - так сказал Франк Пааув об успехе полицейской операции в эфире программы Nieuwsuur общественного телевидения NPO 1.
Ф. Пааув отметил, что нападение с применением автоматического оружия является характерным для бельгийских и французских преступных группировок.
«Более ранний по времени, очень брутальный налёт, осуществленный в 2011 году, бельгийско-французской группой мужчин, называвших себя «банда со шрамом», - напомнил шеф полиции.
Он подтвердил прозвучавшую ранее в прессе информацию, что бандиты говорили между собой по-французски.
Налёт на транспорт с ценностями произошел в среду в северной части Амстердама. Между дерзкими налётчиками и полицией завязалась перестрелка.
Была даже организована погоня с участием вертолетов, во время которой убегающим преступникам удалось прорваться сквозь полицейское окружение. Но в итоге они безуспешно пытались спрятаться в мусорных контейнерах. На этом «налёт столетия» был пресечен.
В результате операции были арестованы шестеро залетных подельников. Один из нападавших был застрелен в ходе противостояния с полицией, двое были ранены. Со стороны полиции жертв нет.
Применение огнестрельного, а тем более, автоматического оружия, во время разбойных действий всегда отягчает преступные деяния. Так что лихим французам придется «мотать» срок в тюрьмах Нидерландов не один год. Об этом голландская Фемида уж точно позаботится.