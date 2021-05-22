Биткоин снова рухнул

Биткоин в ходе торговой сессии ускорил снижение до $31,179 тыс. (-18,32%), свидетельствуют данные портала Coindesk на настоящее время.

По данным портала, курс биткоина находился на уровне $33,348 тыс. (-11,02%).