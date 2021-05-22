Миллиардер Ара Абрамян приехал в Армению свергать Пашиняна

Председатель Союза армян России миллиардер Ара Абрамян, учредивший партию "Наш дом – Армения", примет участие в предстоящих досрочных выборах в Национальное собрание страны в блоке с партией "Альянс", возглавляемой депутатом Тиграном Уриханяном, пишут армянские СМИ.

О намерении участвовать в выборах миллиардер Абрамян сообщил на пресс-конференции. Ранее с "Альянсом" был подписан меморандум о сотрудничестве, однако Уриханян заявлял, что его сила пойдет на выборы в одиночку.

Он призвал "все здоровые силы" объединиться и принять совместное участие в выборах. Абрамян заявил, что Армения переживает сегодня системный кризис, который он "не может описать словами".

"Я уже дней 10 нахожусь в Армении. То, что я здесь увидел, было выше моих представлений. Кризис намного глубже, чем представлял. И до этой ситуации страну довели все без исключения власти – начиная с первого президента Тер-Петросяна", - сказал Абрамян.

Миллиардер заявил, что не хочет занимать какую-либо должность в Армении, он лишь "хочет помочь стране". Сейчас принято решение идти на выборы вместе с "Альянсом", однако продолжаются переговоры с рядом других политических партий и общественных организаций.