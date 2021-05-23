Израиль отменит все ограничения по COVID-19

"Израиль возвращается к обычной жизни", - заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что такое решение было принято в связи с низким уровнем заболеваемости.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Таким образом, начиная с 1 июня больше не будет необходимости в "зелёном паспорте" и будут сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. При этом граждане все ещё должны носить маски в помещениях, также продолжат действовать ограничения на въезд и выезд, министр призвал граждан не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости.

По данным на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом болеют 542 человека, состояние 60 из них оценивается как тяжелое.