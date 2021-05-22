На кадрах, опубликованных на официальном канале Белого дома на Youtube, видно, как Харрис вытирает руку о штанину сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом.

Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.

"А что, Южная Корея больше не союзник Соединенных Штатов?" — прокомментировал поступок вице-президента пользователь Twitter.

Часть пользователей попробовали оправдать Харрис, объясняя ее поведение страхом заразиться коронавирусом через рукопожатие. Однако они столкнулись с критикой.

"Нельзя смахнуть вирус с ладони, проведя ею по штанине. К тому же Камала полностью вакцинирована", — ответил один из комментаторов.

Также в Twitter многие выразили мнение, что жест Харрис получил бы более широкую огласку, если бы она была членом Республиканской партии.

"И это вице-президент США? Во-первых, это неуважительно, во-вторых, Харрис бы немедленно обвинили в расизме, если бы она была республиканцем, во всех СМИ, не сомневаюсь. Прекрасная демонстрация двойных стандартов", — отметил комментатор.

Читатели на сайте телеканала Fox news оказались едины во мнении. Комментаторы согласились, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".