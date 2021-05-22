Виктория Панфилова, автор haqqin.az 01:19

Вопросы безопасности Центральной Азии и экономического сотрудничества Казахстана и Таджикистана стали главными в официальной части переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона. Возможно, в режиме тет-а-тет речь также шла о затяжном пограничном споре Таджикистана и Киргизии, который привел в конце апреля к кровопролитной двухдневной войне – погибло 55 человек, более 300 получили ранения, а сотни потеряли жилье. Эмомали Рахмон встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе и увез его в свою загородную резиденцию в живописном ущелье Варзоб. После прогулки и осмотра местных достопримечательностей главы двух государств уединились для беседы, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. И хотя официально не сообщается, что обсуждали президенты, тем не менее все рассматривают этот визит как миротворческий.

Президент Казахстана, вслед за узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым предпринял попытку в деэскалации приграничного конфликта, поговорив по телефону с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым. Он предложил сторонам посредническую помощь в мирном урегулировании конфликта. Обсудить этот вопрос собирается и Шавкат Мирзиёев. Сроки его визита в Душанбе согласовываются. У Казахстана большой опыт миротворческой деятельности, основы которой заложил первый президент Нурсултан Назарбаев. Многие его инициативы были успешными, например, посредническая миссия в отношениях России и Турции. Токаев может предложить конфликтующим сторонам «равноудаленность», потому что у Нур-Султана достаточно хорошие отношения и с Бишкеком, и с Душанбе. «Плюс Казахстан свой, центральноазиатский. Надо сказать, что в последнее время отношения между странами региона заметно улучшились из-за того, что улучшились отношения Узбекистана с соседями. У Казахстана и так всегда были хорошие отношения со всеми странами. Поэтому Токаев может предложить определенную беспристрастность плюс наличие очень хорошей истории отношений», - сказал haqqin.az профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВЭШ Андрей Казанцев. Не исключено, что пограничный вопрос будет урегулирован силами самих центральноазиатских стран. Летом должно состояться очередное заседание Консультативного совета стран Центральной Азии. Поэтому Узбекистан и Казахстан, как лидеры центральноазиатского формата, предприняли миротворческие усилия. Не случайно, президенты Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров«выразили готовность» совместно продвигать заключение пятистороннего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в Центральной Азии «в целях придания дополнительного импульса обеспечению региональной стабильности», сообщила пресс-служба президента Таджикистана. С идеей заключения пятистороннего соглашения с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступил в декабре 2019 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на консультативной встрече лидеров государств Центральной Азии в Ташкенте. Он сказал тогда, что в «основополагающем документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия», в том числе положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Богатая природными ресурсами Центральная Азия остается разобщенным регионом, со слабыми, по мнению экспертов, политическими и экономическими связями между постсоветскими республиками. Разобщенность усугубляется наличием спорных участков совместных рубежей, анклавов и эксклавов, в частности в Ферганской долине, где проходят границы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, споры между государствами возникают и по вопросам водопользования и трансграничных рек. Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что официальный визит казахского президента в Душанбе послужит наращиванию сотрудничества двух государств. Он сообщил, что по итогам визита президента Токаева, две страны достигли соглашения по созданию совместных предприятий по переработке и экспорту таджикской плодоовощной продукции в регионы Казахстана. В частности, Казахстан намерен построить в Таджикистане завод по производству энергетических трансформаторов, завод по сборке автобусов, а также поставлять спецтехнику для строительства Рогунской ГЭС. Не исключено, что Таджикистан в нынешнем году, может наконец вступить в Евразийский экономический союз.