Азербайджанские гимнастки и гимнасты завоевали в сумме 27 медалей на соревнованиях, организованных Болгарией, Украиной и Венгрией.

Спортсменки сборной Азербайджана по художественной гимнастике приняли участие в онлайн-турнире, организованном Федерацией гимнастики Болгарии. В соревновании на призы Джульеты Шишмановой приняли участие Арзу Джалилова, Нармина Самедова, Алина Мамедова и Камилла Сейидзаде. Наши спортсменки завоевали 11 медалей.

Арзу Джалилова, выступавшая среди сеньорок, завоевала четыре медали - серебро с мячом, обручем и булавами, а также бронзу в многоборье. Нармина Самедова же заняла 3-е место с лентой.

Среди юниорок Камилла Сейидзаде завоевала полный комплект медалей: золото с мячом, серебро с лентой и бронзу в многоборье. Алина Мамедова заняла 2-е места в многоборье, с обручем и булавами.

Тем временем, в Киеве прошел международный турнир по спортивной гимнастике. Будущая участница Олимпиады в Токио Марина Некрасова завоевала две медали: золото в своем любимом виде – опорном прыжке, а также бронзу на разновысоких брусьях. Назенин Теймурова в соревнованиях среди молодежи взяла четыре награды. Она удостоилась серебра за вольные упражнения, а в многоборьбе, опорном прыжке и разновысоких брусьях завоевала бронзу.