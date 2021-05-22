Град медалей от азербайджанских гимнасток и гимнастов ФОТО
Азербайджанские гимнастки и гимнасты завоевали в сумме 27 медалей на соревнованиях, организованных Болгарией, Украиной и Венгрией.
Спортсменки сборной Азербайджана по художественной гимнастике приняли участие в онлайн-турнире, организованном Федерацией гимнастики Болгарии. В соревновании на призы Джульеты Шишмановой приняли участие Арзу Джалилова, Нармина Самедова, Алина Мамедова и Камилла Сейидзаде. Наши спортсменки завоевали 11 медалей.
Арзу Джалилова, выступавшая среди сеньорок, завоевала четыре медали - серебро с мячом, обручем и булавами, а также бронзу в многоборье. Нармина Самедова же заняла 3-е место с лентой.
Среди юниорок Камилла Сейидзаде завоевала полный комплект медалей: золото с мячом, серебро с лентой и бронзу в многоборье. Алина Мамедова заняла 2-е места в многоборье, с обручем и булавами.
Тем временем, в Киеве прошел международный турнир по спортивной гимнастике. Будущая участница Олимпиады в Токио Марина Некрасова завоевала две медали: золото в своем любимом виде – опорном прыжке, а также бронзу на разновысоких брусьях. Назенин Теймурова в соревнованиях среди молодежи взяла четыре награды. Она удостоилась серебра за вольные упражнения, а в многоборьбе, опорном прыжке и разновысоких брусьях завоевала бронзу.
Еще один международный турнир по спортивной гимнастике с участием азербайджанских спортсменов состоялся в Будапеште. Нашу страну в столице Венгрии представляли Мянсум Сафаров, Анар Гасанов, Айдын Ализаде, Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде. Наши гимнасты завоевали 10 медалей, 6 из которых в активе Айдына Ализаде. На его счету золото на кольцах, серебро в многоборье, в опорном прыжке, вольных упражнениях и на перекладине, а также бронза на параллельных брусьях.
Расул Ахмедзаде стал серебряным призером на коне и выиграл бронзу в многоборье и в вольных упражнениях. Еще одну медаль завоевал Рамин Дамиров, занявший 2-е место на кольцах.