Разведка США: вирусологи в Ухане тяжело болели до пандемии

По информации газеты, они лечились в больнице. Издание вместе с этим отмечает, что симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа.

Не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

По мнению газеты, новые данные могут «добавить веса» к призывам по проведению более масштабного расследования происхождения коронавируса. Издание считает, что эта информация может быть «крайне важна», так как члены одной команды, которые работали с коронавирусом, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до пандемии, пишет «Коммерсант».

Администрация США отказалась комментировать эту информацию, но сообщила, что требует расследования всех возможных теорий происхождения COVID-19.

В свою очередь МИД Китая заявил о том, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории». Ведомство не исключает, что Вашингтон таким способом пытается «отвлечь внимание».