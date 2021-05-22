TikTok-вечеринка завершилась беспорядками: полторы сотни задержанных видео
В Калифорнии произошли беспорядки на вечеринке для пользователей видеосервиса TikTok, в которой участвовало около 2,5 тыс. человек. В результате 149 человек, в том числе 28 несовершеннолетних, были задержаны полицией, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.
По информации канала, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция округа объявила собрание незаконным. Попытки правоохранителей разогнать толпу вылились в беспорядки: собравшиеся бросались пиротехникой, некоторые участники вечеринки начали рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. В результате в районе инцидента был введен комендантский час до конца выходных.
Задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.