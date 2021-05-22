Первый многоцелевой беспилотный наземный аппарат среднего класса BARKAN поступит на службу в июне. Об этом агентству «Анадолу» сообщил заместитель генерального директора HAVELSAN (турецкая компания по производству электронного оборудования и программного обеспечения) Мухиттин Солмаз.

BARKAN разработан для ведения вооруженной разведки и наблюдения, а также для поддержки войск в полевых условиях.

«Наша главная цель - внедрить в этот аппарат искусственный интеллект. Важно, чтобы эти машины могли выполнять совместные задачи с беспилотными летательными аппаратами, другими беспилотными наземными аппаратами или другими пилотируемыми аппаратами, а также повысить эффективность наших войск в полевых условиях» - добавил он.

Солмаз также сообщил, что компания продолжит работу над автономными и роботизированными беспилотными наземными аппаратами тяжелого класса.