Нефть дорожает после падения на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника составила $66,86 за баррель, это на $0,42 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, передает Интерфакс.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла $63,99 за баррель, что на $0,41 (0,64%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.