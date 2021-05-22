В Баку начинается суд над армянскими военнослужащими

Как сообщает АПА, расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения. В качестве потерпевших по делу привлечены 12 азербайджанцев. Уголовное дело передано в производство судьи Эльбея Аллахвердиева.

Возбуждено уголовное дело в отношении армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича, 1969 года рождения, и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в первой Карабах ской войне.

Следствием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртчян, 1969 года рождения, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживаемого около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы.

Следствием также установлено, что Людвик Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.