Жириновский заявил об ошибке Сталина во Второй мировой войне

«Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», — цитирует РИА Новости Жириновского.

Открытие Второго фронта состоялось 6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии. Маневр сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где сосредоточились главные силы противника.