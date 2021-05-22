В рамках государственных мероприятий, посвященных 25-летию членства Российской Федерации в Совете Европы, 19 мая 2021 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялось международное мероприятие "Электронная юстиция: прозрачность, эффективность и доступ к правосудию”.

Мероприятие, организованное учебным заведением, занимающим особое место в формировании политиков мирового уровня, от имени Совета Европы в качестве главы Европейской комиссии по эффективности правосудия (SEPEJ / CEPEJ) открыл азербайджанский судья Рамин Гурбанов и выступил с докладом по теме. На заседании с приветственной речью выступили председатель Союза судей России Виктор Момотов, официальные лица Совета Европы, а также заместитель председателя Парламентской ассамблеи.

На заседании также была представлена книга бывшего председателя Европейского суда по правам человека профессора Линоса-Александра Сицилианоса «Индивидуальные жалобы в системе Европейской конвенции о правах человека».

При этом в рамках сессии «Цифровизация судебной системы и правосудия» Петербургского международного юридического форума, проводимого ежегодно при поддержке президента России, 18-22 мая 2021 года по приглашению руководства Министерства юстиции РФ глава Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы Рамин Гурбанов рассказал о ситуации с внедрением электронного правосудия в странах Европы и о результатах в этой сфере. На данной сессии также присутствовали генеральный директор Ирландской судебной службы Анжела Денниг и другие официальные лица.

Отметим, что в указанном форуме приняли участие государственные деятели Европы и СНГ, руководители органов юстиции, судебных органов, прокуратуры и других ведомств, известные специалисты в различных областях права, видные ученые, а также представители авторитетных юридических компаний и международных организаций.