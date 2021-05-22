Компания McDonald's Азербайджан провела экологическую акцию по посадке деревьев. Как сообщили haqqin.az в компании, акция прошла 21 мая в Сабаильском районе Баку. В акции по озеленению столицы Азербайджана приняли участие более 50 сотрудников McDonald's Азербайджан и было посажено около 200 саженцев оливковых деревьев.

Отметим, что деревья оливы идеально подходят климату Апшерона: они хорошо переносят жаркую погоду и при этом создают прохладу и тень.

Акция по посадке деревьев прошла при поддержке Исполнительной власти Сабаильского района и с соблюдением всех правил карантинного режима в Азербайджане.

По словам представителей компании McDonald's Азербайджан, основная цель инициированной ими акции состоит в увеличении в столице Азербайджана «зеленых» зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды. Забота об окружающей среде и активное участие в жизни общества во всех городах, где присутствует McDonald’s, лежат в основе устойчивого развития бизнеса Макдоналдс.