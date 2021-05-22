Икрам Нур, автор haqqin.az 10:55

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу приостановил совместную подготовку и программы между турецкими и американскими полицейскими силами, отказал США в раннем доступе к разведданным турецкой полиции о подозреваемых и отказался делиться информацией о текущих турецких расследованиях с американскими коллегами. У главы турецкого МВД с американцами отношения не сложились. Совершенно. В 2018 году администрация Трампа временно наложила на него персональные санкции в связи с арестом и задержанием гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого полиция не без оснований обвиняла в шпионаже и нелегальных контактах с радикальной оппозицией.

Скандал тогда в американо-турецких отношениях вышел знатный. США «слегка обвалили» курс турецкой лиры и отменили режим льготной торговли с Турцией, позволявший некоторым турецким товарам заходить на американский рынок беспошлинно. После этого пастора в Турции осудили, зачли домашний арест в реальный срок и прямо из зала суда он отправился в США военным бортом на встречу с Дональдом Трампом, который приветствовал освобожденного соотечественника как героя. Американского намёка на то, что к их агентам нужно относиться особенно лояльно и даже с некоторой нежностью – «это агенты кого надо агенты» – Сулейман Сойлу услышать не захотел. И уже через год против него и других турецких официальных лиц были введены дополнительные санкции. На этот раз – в связи с наступлением Турции на поддерживаемых США курдов на северо-востоке Сирии.

Смена администраций в Белом доме на негативные отношения между Сулейманом Сойлу и Вашингтоном не только в лучшую сторону не повлияла – они ещё и ухудшились. А между тем в ходе расследования попытки переворота в Турции 15 июля 2016-го всё чаще мелькал иностранный след. До определённого момента с выводами не спешили, набирали доказательную базу. По всей видимости, накопилось достаточно. И Сойлу хлестанул наотмашь, заявив, что «попытка государственного переворота в Турции произошла по приказу США». Пояснив при этом, что исполнителей вербовали организация Фетхуллаха Гюлена и спецслужбы Эмиратов, а координировал и направлял эту деятельность Вашингтон. Американцы ответили на обвинения достаточно нестандартно. Вначале они всё категорически отрицали, но в последние недели «звездой турецкого YouTube» внезапно стал Седат Пекер, хорошо известный в Турции криминальный авторитет, бежавший за границу в январе 2020 года. Как вы уже догадались, главным объектом его «разоблачений» стал именно Сулейман Сойлу. Пекер утверждает, что по заданию неких «известных политиков» из правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) он занимался контрабандой наркотиков, а Сойлу его покрывал и даже обеспечивал полицейской охраной.