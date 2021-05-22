Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Джебраильского районного отдела полиции задержали граждан за незаконное проникновение на освобожденные от армянской оккупации территории. Об этом говорится в сообщении бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, автомобили Mitsubishi и Qazel, подъехавшие 23 мая примерно в полночь к служебному посту сотрудников полиции на территории освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джебраильского района, были остановлены для проверки. В ходе проверки между гражданами, находившимися в машинах, произошел конфликт.

Пять человек, нарушившие деятельность поста, были задержаны и доставлены в РОП. В ходе обследования было установлено, что они пьяны. В отношении них приняты меры в соответствии с законодательством.