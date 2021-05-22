В Британии из замка украли королевские драгоценности на £1 млн

Неизвестные украли ценные предметы на сумму более £1 миллиона (более $1,4 миллиона) из замка Эрандел в графстве Западный Сассекс в Великобритании. Об этом сообщила BBC.

Среди похищенных предметов особую ценность представляют золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт (правила с 1542 по 1567 год), которые были при ней во время ее казни в 1587 году, и коронационные чашки, переданные ею тогдашнему графу-маршалу (почетная наследуемая должность при британском королевском дворе, в ее полномочия входит осуществление различных церемониальных функций).

"Украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолка из дома Говардов (знатный род в средневековой Англии, которому принадлежал замок Эрандел)", - цитирует ТАСС представителя попечительского совета замка.

Кража произошла в пятницу вечером, сигнал тревоги прозвучал в 22:30 по местному времени. Как утверждает представитель территориального отделения полиции Сассекса, стражи правопорядка прибыли на место происшествия спустя несколько минут после того, как он сработал. Драгоценности были похищены из одного из выставочных залов (замок Эрандел открыт для посетителей). В настоящее время полиция изучает брошенный и подожженный автомобиль в соседнем местечке Барлавингтон на предмет связи с произошедшей кражей.