Синоптики прогнозируют дожди и ветер в Баку
Завтра, 25 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ближе к ночи местами дожди, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 16-19, днем 24-29 тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-50%.
Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, вечером ливни, град, утром местами туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 мая на Апшероне прогнозируется ветер хазри, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.