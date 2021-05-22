Королева Елизавета II поздравила Ильхама Алиева

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Как сообщает АзерТАдж, в поздравительном послании говорится: «С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу выразить надежду, что после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни».