Успехи Азербайджана в сфере соцобеспечения оценены на международном уровне

Азербайджанская делегация приняла участие в ежегодном общем заседании Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов в Москве, об этом haqq ın.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

На заседании были обсуждены деятельность ассоциации за прошедший период, достижения пенсионных и социальных фондов государств-членов, вопросы формирования гибкого индекса оценки, который позволит определить параметры социального развития на основе единой методологии. Был рассмотрен вопрос подготовки к 30-летнему юбилею создания ассоциации, заслушаны презентации стран-членов.

На мероприятии председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Хималай Мамишев проинформировал о достижениях, достигнутых в последние годы в направлении усиления системы социального обеспечения и повышения социальных выплат в Азербайджане. Он отметил широкие реформы в сфере социального обеспечения, электронные услуги, оказываемые населению, опыт внедрения проактивных услуг по назначению социальных выплат. Он довел до внимания меры по совершенствованию деятельности фонда на оптимальной основе, модели обслуживания населения.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим заявили, что с интересом следят за электронизацией и проактивной организацией социальных услуг в Азербайджане. Было отмечено, что наша страна проделала большой путь в этой области.

В ходе встречи глава Государственного фонда социальной защиты ответил на интересующие российскую сторону вопросы об опыте оказания проактивных услуг. Представители государств-членов ассоциации с интересом встретили реализуемые в Азербайджане реформы в области усиления социальной защиты населения. В частности, высоко оцениваются результаты, достигнутые в последние годы в нашей стране в области формирования инфраструктуры проактивных услуг населению на электронной основе в социальной сфере. Они рассказали о перспективах применения успешного опыта Азербайджана в этой сфере в своих странах.

На заседании также были затронуты организационные вопросы международной конференции, которую планируется провести в конце этого года в Баку на тему «Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциал, пути решения». Состоялись презентации других государств-членов, а также обмен опытом.