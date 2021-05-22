Левон Тер-Петросян: «Армянский народ опять ждут потери и разочарования»

В заявлении экс-президента, опубликованном на сайте iLur.am, говорится, что, когда оппоненты Пашиняна обвиняют его в поражении, они озвучивают половину истины – оппозиция не хочет признать, что Никол Пашинян является их креатурой, их детищем.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что ответственность за поражение в 44-дневной войне в Карабах е несет не только и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Он обвинил предшественников Пашиняна в причастности к этому поражению.

По словам Тер-Петросяна, начиная с 1997 года все политические силы в Армении, за исключением Армянского общенационального движения (возглавлял первый президент – ред.), последовательно срывали все попытки и инициативы решить карабахскую проблему на достойных и благоприятных для Армении условиях. Эти силы взяли на вооружение политику по сохранению статус-кво в Карабахе и отказу от каких бы то ни было компромиссных вариантов. В итоге довели страну до той катастрофы, в которой сегодня обвиняют только Пашиняна.

"Что касается армянского народа, от имени которого сегодня выступают все эти силы, а в случае неприятия обвиняют его в невежестве и безразличии, то нужно раз и навсегда понять – народ не имеет никакой вины в выпавшей на нашу долю катастрофе. Более того, именно этот народ является непосредственным и единственным носителем последствий этой катастрофы", - отмечает первый президент Армении.

Тер-Петросян с сожалением констатирует, что в Армении и диаспоре и сейчас не сделано никаких выводов из поражения. Послевоенная риторика опять содержит пустые, бессмысленные ожидания от внешнего мира, угрозы и воинственную риторику в адрес Турции и Азербайджана.

Тер-Петросян не сомневается, что в ходе предвыборной кампании эта тенденция лишь усилится, что не позволяет надеяться на оздоровление ситуации. Это означает, что армянский народ опять ждут потери и разочарования.