Согласно информации, в Бинагадинском районе Баку неизвестный угнал автомобиль Toyota Prado, воспользовавшись тем, что водитель оставил транспортное средство с незаглушенным двигателем.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

По записям камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль двигался по территории Ясамальского района. Угонщик не подчинился требованиям правоохранителей остановиться, однако через некоторое время был задержан. Им оказался ранее судимый житель Баку Мирзага Зарбалиев. Он признался, что угнал Prado с целью покататься.

Сотрудники 5-го отделения полиции по подозрению в еще одном угоне задержали Ханлара Велишева и Сеймура Садыгова. Было установлено, что злоумышленники похитили мопед, принадлежащий службе курьерской доставки одного из столичных ресторанов. Молодые люди сперва заказали еду из этого ресторана на дом, а по прибытии курьера один из них - С.Садыгов сел на мопед и покинул место происшествия. Угнанное транспортное средство было изъято у них при задержании.

По данным фактам продолжается расследование.