В Турции стартовали международные учения с участием азербайджанских военных фото
Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2021, которые стартовали 24 мая в турецком городе Конья.
Как сообщает агентство DHA, помимо Азербайджана в учениях, которые проходят в Командовании 3-й главной реактивной базы в Конье, принимают участие также представители ВС США, Катара, Словакии и Северного Кипра.
В учениях будут задействованы истребители F-16, самолеты E-7T, Casa CN-235, БПЛА ANKA-S. Азербайджан представят три экипажа ВВС и вертолеты Ми-17.
Учения продлятся до 4 июня.
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilecek— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021
🔹Tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurları katılacak
-@amelikturkes- pic.twitter.com/5GhGWcz4Eu