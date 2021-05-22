Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2021, которые стартовали 24 мая в турецком городе Конья.

Как сообщает агентство DHA, помимо Азербайджана в учениях, которые проходят в Командовании 3-й главной реактивной базы в Конье, принимают участие также представители ВС США, Катара, Словакии и Северного Кипра.

В учениях будут задействованы истребители F-16, самолеты E-7T, Casa CN-235, БПЛА ANKA-S. Азербайджан представят три экипажа ВВС и вертолеты Ми-17.

Учения продлятся до 4 июня.