Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Ильхама Алиева

Служитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц Саудовской Аравии, вице-премьер, министр обороны Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики, сообщает АзерТАдж.

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаем Вам здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики постоянного развития и благополучия", – говорится в письме.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии, вице-премьер, министр обороны Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания", – отмечается в письме.