В Джамму и Кашмире объявили эпидемию «черной плесени»

Как сообщает газета The Times of India, в соответствии с этим решением лечение опасного грибкового заболевания мукормикоз должно осуществляться в соответствии с индийским Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий.

«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований», - цитирует ТАСС заявление Управления здравоохранения Джамму и Кашмира.

В связи с распространением «черной плесени» правительство Индии на прошлой неделе призвало все регионы страны объявлять это заболевание эпидемией. К настоящему времени, кроме Джамму и Кашмира, данной рекомендации центральных властей последовали штаты Раджастхан и Телангана.

Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.