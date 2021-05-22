Велопробег под лозунгом “Езжай на велосипеде, будь здоров”, посвященный итогам 6-й Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, прошел на Бакинском бульваре.

В велопробеге, организованном ООН, БТА и ВОЗ, приняли участие председатель правления БТА Вюсал Керимли, резидент-координатор ООН в стране Гулам Исагзай, представители дипломатического корпуса и волонтеры различных организаций.

Основной целью велопробега было содействие использованию устойчивых и экологически чистых видов транспорта и пешеходных прогулок среди людей, что в конечном итоге способствовало сокращению выбросов в атмосферу.

Следует отметить, что в ряде стран во время пандемии велосипед стал основным средством передвижения, существующие автомагистрали были сужены и переданы велосипедистам, что привело к снижению риска заражения во время поездок на велосипеде в ожидании социальной дистанции на открытом воздухе.