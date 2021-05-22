Илону Маску предложили построить завод в Туркестане

Аким Туркестана Рашид Аюпов предложил основателю Tesla и SpaceX Илону Маску построить завод Tesla в Туркестане.

"У нас есть вся таблица Менделеева, через Туркестан проходил Великий Шелковый путь. Вся инфраструктура и специальные экономические зоны", - написал Аюпов в Twitter, комментируя пост американского миллиардера.

Он также назвал Туркестан лучшим местом для строительства завода Tesla, передает Sputnik Казахстан.

Ранее Илон Маск выступил на российском трёхдневном марафоне "Новое знание", в ходе которого заявил о планах построить завод на территории СНГ.