Арестован сотрудник Главного таможенного управления Баку – племянник экс-премьера Нахчывана

Арестован еще один сотрудник Главного таможенного управления Баку. Как сообщает АПА, Бинагадинский районный суд рассмотрел представление следственного органа в отношении финансового инспектора Главного таможенного управления Баку Азера Бахшиева.

Представление было удовлетворено, в отношении Бахшиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Азер Бахшиев – племянник бывшего премьер-министра Нахчыванской АР Аловсата Бахшиева, который занимал эту должность 20 лет.

Напомним, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 17 мая провело операцию в Главном таможенном управлении Баку. В результате были задержаны должностные лица управления - Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов.

Бинагадинский районный суд избрал в отношении этих лиц меру пресечения в виде ареста.