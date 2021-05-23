Американская база в Ираке подверглась обстрелу

По его данным, на территории базы, расположенной в провинции Анбар, упал по меньшей мере один реактивный снаряд. Еще два не долетели до объекта и разорвались за его пределами. О возможных разрушениях и пострадавших информации пока не поступало.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.

В начале прошлого года ракетный удар по базе нанес Иран. Это произошло после того, как 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате атаки американского беспилотника погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командира иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.