Так, выяснилось что существующие вакцины против Covid-19 от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna эффективно защищают и от так называемых индийских вариантов. Предварительные результаты лабораторных опытов были недавно опубликованы. Исследования проводились в NYU Grossman School of Medicine и NYU Langone Center. Оценивая свою работу, Натаниел Ландау, главный автор проведенных опытов, сказал:

Пока Индия накрыта мощной волной пандемии и бьет печальные рекорды по смертности, американские ученые, как и их коллеги в других странах, ищут противоядие от новых штаммов коронавируса. И уже есть обнадеживающие новости.

- Мы пришли к выводу, что антитела, выработанные в результате действия вакцины, несколько ослабевают после контакта с этими вариантами, но не настолько, чтобы это имело большое влияние на защиту, обеспечиваемую препаратами. Во время опытов ученые брали кровь у людей, вакцинированных упомянутыми прививками (а ими привито уже 150 миллионов американцев). Потом подвергали воздействию синтетического вируса, имеющего признаки двух «индийских» мутаций, известных как B.1.617 и B.1.618. После этого данную смесь вводили в контакт с лабораторными клетками, чтобы проверить сколько из них будет заражено.

В среднем в случае B.1.617 ученые зафиксировали четырехкратное уменьшение количества нейтрализующих антител, которые возникли в результате действия иммунитета, с целью блокирования доступа вируса к клеткам. Для варианта B.1.618 такое уменьшение было трехкратным.

- Иными словами, некоторые антитела уже не действуют против новых вариантов вируса, но существуют много из них, которые все же действуют, - сказал Ландау. - И их достаточно много, чтобы они выполняли свою работу. В связи с этим, мы верим, что вакцины очень эффективны, - добавил ученый и подчеркнул, - Наши работы дают нам уверенность в том, что существующие вакцины обеспечивают защиту перед идентифицированными до сих пор вариантами.

Однако американские ученые не исключат того, что в будущем могут появиться более устойчивые к вакцинам варианты коронавируса.

Потому и ученым, и всем остальным людям расслабляться не стоит.