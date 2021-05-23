- В год этот корабль будет привлекать от 2 до 5 миллионов туристов, - так уверенно говорит владелец предпринимательской фирмы Су Шаоюнь.

Некоторое время назад в китайской провинции Сычуань, далекой от океанских просторов, начались работы по строительству лайнера под тем же названием.

Более 100 лет назад, когда произошла самая знаменитая историческая катастрофа на море — затонул гигантский по тем временам пассажирский лайнер «Титаник», никто не мог себе представить, что в континентальной стране, за 1000 километров от моря, возникнет идея построить копию легендарного корабля и отправить его в рейс, чтобы зарабатывать немалые деньги.

Он не только предприниматель, но и автор идеи этого грандиозного проекта и глава фирмы Seven Star Energy Investment Group, который стал фанатом фильма Джеймса Кэмерона после премьеры 1997 года в Китае, как и миллионы его соотечественников.

- Я хотел построить туристический центр, но не хотел копировать других и делать очередной тематический парк, - говорит Су в интервью американской радиостанции NPR.

Китайская копия «Титаника» строится вблизи города Дайинь, будет длиной 269 метров и шириной 28 метров. На постройку пойдет 23 тысячи тонн стали. Это будет точная копия знаменитого лайнера — детальнейшее повторение всех деталей, имитирующих историческое судно — от элементов управления до обеденного меню в ресторане судна.

Однако есть отличие от оригинала — лайнер не предназначен для далеких трансокеанских рейсов. После завершения работ он останется в Сычуане как главный объект парка аттракционов.

Строительство точной копии «Титаника» обойдется, конечно, недешево. Местные медиа рассчитали что он будет стоить 1,5 миллиарда юаней, или около 160 миллионов долларов.

Но Су Шаоюнь считает, что все вложенные деньги вернутся, благодаря продаже билетов на посещение этого чуда китайского бизнеса. И он рассчитывает на то, что объект притянет туристов со всего мира.

Именно их он включает в число от 2 до 5 миллионов туристов, фанов, желающих побывать в каютах «Титаника». Именно они помогут вернуть вложенные в этот бизнес средства. Так думает Су Шаоюнь.

- Во-первых, все люди знают «Титаник». Во-вторых, Дайинь лежит между двумя 20-миллионными китайскими городами — Ченгду и Чунцинем. Человек, который спроектировал китайский Диснейленд, приехал сюда и сказал, что у нас будет больше посетителей, чем у них, - говорил Су еще в 2018 году.

Вначале фирма обещала, что на борту китайского «Титаника» можно будет ощутить столкновение лайнера с айсбергом и почувствовать себя пассажиром на тонущем корабле. Однако потом китайцы отказались от этой идеи, услышав критику со стороны тех, чьи родные бывшие на борту лайнера, уцелели.

Грандиозный проект начат давно, и должен был быть закончен в 2107 году. Проект не раз останавливался из-за финансовых споров.

Но в апреле этого года на страничке facebook фирмы появилось сообщение, что продолжаются работы на 9-й палубе копии этого лайнера.

Идея реплики знаменитого лайнера принадлежит не одному китайцу Су. Несколько лет назад о постройке копии трансатлантического пассажирского судна с трагической судьбой объявил австралийский миллиардер Клайв Палмер. Но его проект запоздал в связи с задержкой финансирования. В 2018 году он объявил о возобновлении работ, но с той поры новой информации об этом не появилось.

Напомним, что настоящий «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года по пути из Великобритании в Соединенные Штаты. Тогда погибло около 1500 человек. На борту было 8 китайцев, шестеро из которых уцелели после катастрофы. Именно потому в Китае есть немалый интерес к имени «Титаник». И там вполне реально завершить проект, который станет «бомбой» в сфере новинок мирового туризма.