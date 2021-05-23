Турция атакует автомобильный рынок Европы наш обзор
Турция успешно идет вперед не только в авиапромышленности. Предприятия страны выпускают и новые модели автомобилей, которые востребованы и актуальны, прежде всего электрические. Национальная марка такого четырехколесного автомобиля TOGG - детище государственного консорциума, как сообщают польские медиа, готовится к экспансии на рынок Польши.
Стало известно, что турецкие предприниматели уже создают базу для этого в Германии. TOGG – это Турецкая группа моторизационных инициатив, консорциум, отвечающий за создание первого турецкого электромобиля. Уже в конце 2019 года им была официально представлена модель SUV.
Во время ее презентации президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция стремится к продаже нового типа автомобилей не только на внутреннем рынке, но и хочет, чтобы авто марки TOGG были представлены во всем мире.
- Мы все стали свидетелями того, как 60-летняя мечта Турции стала реальностью. Когда мы увидим этот автомобиль на дорогах мира, цель будет достигнута, - сказал тогда президент Турции.
И его слова стали воплощаться в жизнь. Стало известно, что будет создано дочернее предприятие TOGG Europe GmBH в Германии с представительством в Штутгарте, то есть в городе — одной из «святынь» немецкой автомобильной промышленности. Документы об этом подписал Мехмет Гюрчан Каракаш, генеральный директор TOGG (кстати, раньше он работал менеджером в компании Bosch – прим. ред.).
В интервью изданию Handelsblatt он назвал ясную цель фирмы, которой он руководит, - «атаковать Германию».
Турецкая марка также стремится подключиться к технологическому хабу de:hub, который финансируется федеральным министерством экономики и энергетики. Немецкие медиа сообщают об этом в сенсационном тоне, указывая на то, что таким образом TOGG бросает вызов «тузам» рынка - компании Tesla и легендарному Volkswagen. А новое предприятие, созданное буквально «под носом» у Mercedes и Porsche (их офисы тоже находятся в Штутгарте), будет точкой опоры для развития TOGG на международной арене. Однако турецкий производитель, образно говоря, не прыгает в бассейн, не проверив, есть ли там вода. Новое предприятие сначала прощупает почву, определив, чего ожидают покупатели на авторынке Старого Света.
Марка TOGG уже зарегистрирована в Евросоюзе, США, Китае, Канаде, России, Южной Корее, Японии. Знают ее хорошо и в Азербайджане.
Из звучавшей ранее информации известно, что первой моделью будет компактный SUV, полностью — от начала до конца - спроектированный турецкими инженерами. А базой для него станет спроектированная также своими силами платформа, на основе которой в ближайшие годы будут созданы очередные э-модели (компакт, лимузин, хэтчбэк, минивэн и маленькая SUV сегмента B).
Важно подчеркнуть, что турецкая фирма, создавая авторскую архитектуру, обеспечила себе независимость, на которую не могла бы рассчитывать, используя лицензионные решения, купленные у больших автомотоконцернов.
За то, как будет выглядеть новая машина, отвечает знаменитое итальянское бюро автостилистики Pininfarina. За основу верхней части кузова дизайнеры с Апеннин взяли тюльпан, цветок, который, как известно, тесно связан с турецкой культурой (сам он происходит из Цетральной Азии, но вот уже с 1000 года выращивается на территории нынешней Турции).
Растительные мотивы предполагается расположить на передней части под капотом между фарами, а также использовать в оформлении дисков колес.
Представители TOGG утверждают, что они создадут автомобиль e-SUV с самой длинной в своем классе осью, вместительностью 5 мест, с наилучшим разгоном и самым дешевым обслуживанием.
Электроавтомобиль из Турции появится на рынке в двух вариантах на выбор. Первый — с задним приводом, дальностью езды без подзарядки 200 километров, разгоном до 100 км/в час за 7,6 секунды). Второй — модель 4х4, с двумя электродвигателями мощностью 400 «лошадей» и набор «сотки» всего за 4,6 секунды.
Энергию движения авто обеспечит пакет литиево-ионовых батарей двух размеров. Основной позволит преодолеть расстояние в 300 километров на одной зарядке. А больший даст возможность проехать 500 километров, не подзаряжая.
Пополнение аккумуляторов до уровня 80 процентов от сети займет менее 30 минут. На них будет дана гарантия 8 лет службы.
Автомобиль на электротяге получит второй уровень автоматизации, что означает наличие «умных» функций - самостоятельная парковка, удержание постоянной скорости в условиях дорожного движения и помощь водителю в обгоне других автомашин. Но это не все — инженеры TOGG обещают внедрение третьего и других уровней автоматизации.
Кабина будет напоминать кокпит пилота авиалайнера, с сенсорными экранами на панели управления.
Еще одно новшество: здесь же будет устройство слежения за взглядом водителя и голографического ассистента, который благодаря технологии так называемой расширенной реальности высветит на экране перед водителем трехмерную картину о небезопасных ситуациях на дороге. Вместо зеркал заднего вида будут установлены видеокамеры, передающие информацию о происходящем сзади автомобиля на экраны на панель управления.
Производством таких суперавтомобилей займется фабрика Gemlik в провинции Бурса. Работу там найдут 4,3 тысячи человек. Планом предусмотрено выпускать ежегодно 175 тысяч штук таких автомобилей. А к 2030 году из ворот предприятия должен выехать уже первый миллион автомашин.
Конвейер придет в движение в четвертом квартале 2022 года. Тогда же первые электроавтомобили из Турции попадут на рынок Германии, а потом в Италию и Францию.
Темпы «атакующей» Турции впечатляют.