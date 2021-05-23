Отдел международной информации и политики 16:59

Турция успешно идет вперед не только в авиапромышленности. Предприятия страны выпускают и новые модели автомобилей, которые востребованы и актуальны, прежде всего электрические. Национальная марка такого четырехколесного автомобиля TOGG - детище государственного консорциума, как сообщают польские медиа, готовится к экспансии на рынок Польши. Стало известно, что турецкие предприниматели уже создают базу для этого в Германии. TOGG – это Турецкая группа моторизационных инициатив, консорциум, отвечающий за создание первого турецкого электромобиля. Уже в конце 2019 года им была официально представлена модель SUV.

Во время ее презентации президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция стремится к продаже нового типа автомобилей не только на внутреннем рынке, но и хочет, чтобы авто марки TOGG были представлены во всем мире. - Мы все стали свидетелями того, как 60-летняя мечта Турции стала реальностью. Когда мы увидим этот автомобиль на дорогах мира, цель будет достигнута, - сказал тогда президент Турции. И его слова стали воплощаться в жизнь. Стало известно, что будет создано дочернее предприятие TOGG Europe GmBH в Германии с представительством в Штутгарте, то есть в городе — одной из «святынь» немецкой автомобильной промышленности. Документы об этом подписал Мехмет Гюрчан Каракаш, генеральный директор TOGG (кстати, раньше он работал менеджером в компании Bosch – прим. ред.). В интервью изданию Handelsblatt он назвал ясную цель фирмы, которой он руководит, - «атаковать Германию». Турецкая марка также стремится подключиться к технологическому хабу de:hub, который финансируется федеральным министерством экономики и энергетики. Немецкие медиа сообщают об этом в сенсационном тоне, указывая на то, что таким образом TOGG бросает вызов «тузам» рынка - компании Tesla и легендарному Volkswagen. А новое предприятие, созданное буквально «под носом» у Mercedes и Porsche (их офисы тоже находятся в Штутгарте), будет точкой опоры для развития TOGG на международной арене. Однако турецкий производитель, образно говоря, не прыгает в бассейн, не проверив, есть ли там вода. Новое предприятие сначала прощупает почву, определив, чего ожидают покупатели на авторынке Старого Света. Марка TOGG уже зарегистрирована в Евросоюзе, США, Китае, Канаде, России, Южной Корее, Японии. Знают ее хорошо и в Азербайджане.

Из звучавшей ранее информации известно, что первой моделью будет компактный SUV, полностью — от начала до конца - спроектированный турецкими инженерами. А базой для него станет спроектированная также своими силами платформа, на основе которой в ближайшие годы будут созданы очередные э-модели (компакт, лимузин, хэтчбэк, минивэн и маленькая SUV сегмента B). Важно подчеркнуть, что турецкая фирма, создавая авторскую архитектуру, обеспечила себе независимость, на которую не могла бы рассчитывать, используя лицензионные решения, купленные у больших автомотоконцернов. За то, как будет выглядеть новая машина, отвечает знаменитое итальянское бюро автостилистики Pininfarina. За основу верхней части кузова дизайнеры с Апеннин взяли тюльпан, цветок, который, как известно, тесно связан с турецкой культурой (сам он происходит из Цетральной Азии, но вот уже с 1000 года выращивается на территории нынешней Турции). Растительные мотивы предполагается расположить на передней части под капотом между фарами, а также использовать в оформлении дисков колес. Представители TOGG утверждают, что они создадут автомобиль e-SUV с самой длинной в своем классе осью, вместительностью 5 мест, с наилучшим разгоном и самым дешевым обслуживанием.