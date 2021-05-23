Служба государственной безопасности продолжает меры по выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджана, участвующих в составе незаконных вооруженных формирований, действующих на территории зарубежных стран, сообщает сайт СГБ.

Согласно информации, были проведены оперативно-следственные мероприятия на основе информации о том, что в 2014 году гражданин Азербайджана Джамалов Орхан Тофик оглу, 1986 года рождения, покинув пределы страны, вступил в вооруженную группировку террористической организации ИГИЛ в Сирии и действовал в составе этого незаконного формирования.

Ранее Орхан Джамалов был осужден по соответствующему уголовному делу за то, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных против незаконного вооруженного формирования «Лесные братья» с ее лидером Ильгаром Моллачиевым, в его доме были обнаружены ручные гранаты и патроны различного калибра.

После освобождения Орхан Джамалов по приглашению некоего Шамиля по прозвищу «Ханзал» в августе 2014 года нелегальным путем прошел через территорию Турции и отправился в сирийский город Ракка. Установлены обоснованные подозрения в том, что Орхан Джамалов вступил там в незаконное вооруженное формирование под названием «Азери Джамаат», входящее в ИГИЛ, участвовал в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группы.

Орхан Джамалов обвиняется по статьям 12.1, 218.2 и 283-1.3 Уголовного кодекса, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.