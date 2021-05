Бывшего президента США Барака Обаму назвали «высосавшим демократическую партию паразитом». Об этом заявил журналист Эдвард Исаак Довер в своей книге Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump («Битва за душу: внутри кампании демократов по уничтожению Трампа»), передает Fox News.